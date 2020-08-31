Россия ответила на угрозы США ввести санкции из-за Беларуси

Россия не вмешивается в дела Беларуси, а способствует решению проблем, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами", — добавил он.

Так дипломат отреагировал на публикацию Reuters, в которой со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника утверждалось, что Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы в случае "открытого вмешательства" России в ситуацию в Беларуси.