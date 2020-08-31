В Киеве у офиса президента Украины задержали мужчину с гранатой

У Офиса президента Украины в Киеве задержали человека с гранатой, сообщается на сайте городской полиции.

"Мужчину 1966 года доставили в Печерское управление для установления всех обстоятельств. Решается вопрос о правовой квалификации события", — добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что во время патрулирования улицы Банковая при проверке у него обнаружили подозрительный опасный предмет, который отправят на экспертные исследования.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.