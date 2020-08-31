Леонид Швец, автор haqqin.az 22:33

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Таким образом тут решили солидаризироваться с началом процесса над сообщниками террористов, расстрелявших редакцию в январе 2015 года. Изображения пророка те самые, которые спровоцировали нападение пять лет назад, а впервые они были опубликованы в датской газете Jyllands-Posten в 2005 году и перепечатаны Charlie Hebdo в 2006-м.

Суд рассмотрит дело, по которому проходят 14 подозреваемых в поддержке террористов и помощи в организации нападения. Из четырнадцати человек трое находятся в розыске, они за несколько дней до нападения на журнал скрылись в зоне боевых действий на территории Ирака и Сирии, которая тогда контролировалась боевиками ИГИЛ. Не исключено, что их уже нет в живых. Редакция была атакована 7 января 2015 года братьями Саидом и Шерифом Куаши, которые расстреляли 12 человек, среди которых были ведущие карикатуристы Франции. 11 человек получили ранения. Братьев, скрывшихся с места теракта, обнаружили лишь спустя два дня в пригороде Парижа и ликвидировали при попытке захвата. Но этим эпизодом история не исчерпывается. Сообщник братьев Куаши Амеди Кулибали через два дня после расстрела редакции застрелил сотрудницу полиции и захватил заложников в кошерном магазине в Париже. Его застрелили при штурме, погибли четыре заложника.