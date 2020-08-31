Новые карикатуры на пророка Мухаммеда Charlie Hebdo нарывается
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Таким образом тут решили солидаризироваться с началом процесса над сообщниками террористов, расстрелявших редакцию в январе 2015 года. Изображения пророка те самые, которые спровоцировали нападение пять лет назад, а впервые они были опубликованы в датской газете Jyllands-Posten в 2005 году и перепечатаны Charlie Hebdo в 2006-м.
Суд рассмотрит дело, по которому проходят 14 подозреваемых в поддержке террористов и помощи в организации нападения. Из четырнадцати человек трое находятся в розыске, они за несколько дней до нападения на журнал скрылись в зоне боевых действий на территории Ирака и Сирии, которая тогда контролировалась боевиками ИГИЛ. Не исключено, что их уже нет в живых.
Редакция была атакована 7 января 2015 года братьями Саидом и Шерифом Куаши, которые расстреляли 12 человек, среди которых были ведущие карикатуристы Франции. 11 человек получили ранения. Братьев, скрывшихся с места теракта, обнаружили лишь спустя два дня в пригороде Парижа и ликвидировали при попытке захвата.
Но этим эпизодом история не исчерпывается. Сообщник братьев Куаши Амеди Кулибали через два дня после расстрела редакции застрелил сотрудницу полиции и захватил заложников в кошерном магазине в Париже. Его застрелили при штурме, погибли четыре заложника.
Еще одна цепь нападений произошла в Дании месяц спустя. В Копенгагене на мероприятии, посвященном трагедии в Париже, открыл стрельбу Омар Абдель Хамид Аль-Хуссейн. Один человек был убит, трое полицейских получили ранения, но нападавший скрылся. Через несколько часов произошло нападение в синагоге, в результате был убит охранник и двое полицейских ранены, и снова террорист ушел. Считается, что это был тот же человек. Его ликвидировали лишь на следующий день.
Журнал выйдет в продажу в среду, и публикацию сопровождает текст редактора Charlie Hebdo Лорена Суриссо: «Мы никогда не угомонимся. Мы никогда не сдадимся».
Отвага французов в отстаивании своего понимания свободы слова известна, и даже на общем национальном фоне журналисты и карикатуристы Charlie Hebdo отличаются особой склонностью к культурным провокациям. В 2011 году в прежнее помещение редакции уже прилетали бутылки с зажигательной смесью после вольного обращения журнала с образом пророка.
Наверняка в этот раз полицейскими силами будет организована самая тщательная охрана помещения и сотрудников, но все же нельзя отбрасывать вероятности, что отвага одних приведет к гибели других людей, которые не подписывались за право Charlie Hebdo выглядеть сверхотважным и принципиальным в глазах своих читателей. Потому что в то время, как одними движет стремление демонстрировать свободу, всегда рядом ходят те, кем движет обида и желание отомстить за нее. И цену, как часто бывает, платят совсем неповинные люди.