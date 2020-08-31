Трамп рассказал о вреде Black Lives Matter для чернокожих

Президент США Дональд Трамп осудил борющуюся за права чернокожих организацию Black Lives Matter (BLM, «Черные жизни важны») и заявил, что она приносит вред афроамериканцам, сообщает издание Axios.

Глава страны рассказал, что ему не понравилось название и основной лозунг движения, как только он их услышал. «Это дискриминирующее название. Это плохо для чернокожих. Это плохо для всех», — заявил Трамп в интервью.

Он также напомнил об известном факте, что BLM — организация марксистов, и осудил корпорации, пожертвовавшие ей сотни миллионов долларов.

Ранее возмущение вызвало другое высказывание Трампа: он призвал не размещать огромную надпись Black Lives Matter на улицах Нью-Йорка и обозначил эти слова как символ ненависти.

Название движения BLM созвучно с главным лозунгом протестов, охвативших десятки американских городов: их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.