Этими словами начал свое выступление в парламенте Тайваня Милош Выстрчил, председатель Сената Чехии. Таким образом он напомнил о выступлении президента США Джона Кеннеди в Берлине в 1963 году, когда город, в котором американский лидер в знак солидарности назвал себя берлинцем, был разделен печально известной бетонной стеной.

Министр иностранных дел Китая не поскупился на угрозы, напомнив, что тот, кто оспаривает принцип «Единого Китая», становится врагом «1,4 миллиарда китайцев, и китайское правительство не будут терпеть подобную «открытую провокацию» со стороны председателя чешского Сената и «антикитайских сил, стоящих за ним».

Днем ранее министр иностранных дел континентального Китая Ван И предупредил, что «мы его еще накажем» и Милош Выстрчил заплатит «высокую цену за недальновидное поведение и политический оппортунизм» и за визит на Тайвань, который Пекин считает взбунтовавшейся провинцией, являющейся неразрывной частью Китая, из чего следует, что она не имеет права проводить свою международную деятельность.

Поясним, что Чехию и Тайвань не связывают официальные дипломатические отношения.

Выступая с трибуны тайваньского парламента Выстрчил, во главе делегации, состоящей из о 90 политиков и бизнесменов, прибывший в Тайбэй, напомнил, что слова Кеннеди «я - берлинец» были важным посланием в деле свободы и против коммунизма.

- Позвольте мне использовать тот же метод, чтобы выразить поддержку тайваньцам. Позвольте мне смиренно, но решительно сказать на форуме вашего парламента: я — тайванец, - заявил Выстрчил, получив в ответ стоячие овации депутатов.

Милош Выстрчил сказал также, что его визит является подчеркиванием «опирающейся на ценности» зарубежной политики, проводившейся Вацлавом Гавелом, первым президентом независимой Чехословакии, а затем Чехии. Цель визита чешской делегации — развитие экономических связей с Тайванем.

Несмотря на то, что чешское правительство не поддерживает визита Милоша Выстрчила, все же нервная реакция Китая на вояж председателя Сената на Тайвань столкнулась с выражением сожаления со стороны Праги и вызовом посла КНР в МИД Чехии. В свою очередь в понедельник был вызван в министерство иностранных дел Китая чешский посол.