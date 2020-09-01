Дочь Рамзана Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни

"Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики", - написал Рамзан Кадыров в своем в Telegram-канале.

Дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни. Как передает РИА Новости, об этом сообщил сам глава региона.

По словам главы Чечни, Кадырова имеет опыт руководства самыми сложными проектами. Он отметил, что она возглавляла модный дом, коллекции которого ценятся во многих странах, показала всеми миру чеченские обычаи и традиции.

Также глава республики добавил, что Айшат Кадырова внесла вклад в развитие филармонии Чечни. В марте этого года ее наградили медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

"Особенно последнее время Айшат посвятила тесному изучению сферы культуры, активно взаимодействовала и контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении", - добавил Кадыров.

Он отметил, что решение о назначении принято исходя из инициативы министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.