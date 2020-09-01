МИД Турции об отмене США эмбарго на поставки вооружений Кипру

Турция готова предпринять ответные шаги для обеспечения безопасности турок-киприотов, если Соединенные Штаты не пересмотрят свое решение о частичной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД республики.

"Решение США о частичной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру несовместимо с духом союзничества между Турцией и США. Мы рассчитываем, что США пересмотрят свое решение и поддержат существующие усилия по установлению мира и стабильности. В противном случае Турция решительно предпримет соответствующие шаги, чтобы гарантировать безопасность турецкого народа Кипра в соответствии с юридической и исторической ответственностью", - отмечается в коммюнике.