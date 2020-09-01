Трамп опроверг слухи об инсульте

Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что он перенес несколько микроинсультов. Свое возмущение глава государства выразил на странице в Twitter.

«Это никогда не закончится! Сейчас они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, посещал Медицинский центр Уолтера Рида и перенес серию микроинсультов. Такого никогда не случалось с этим кандидатом», — написал Трамп.

Он также предположил, что СМИ имели в виду «другого кандидата от другой партии», намекая на своего конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена.

Ранее американские СМИ сообщили, что в 2019 году глава государства перенес несколько микроинсультов.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.