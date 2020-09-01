Жириновский сделал прививку от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба партии.
Ранее Жириновский неоднократно заявлял, что готов одним из первых сделать прививку.
"Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Кроме Жириновского на этом этапе исследований вакцину получат 40 тысяч граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам, отметили в ЛДПР.
"Вакцинация происходит в два шага. Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", - сообщили в пресс-службе.