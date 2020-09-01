В Камбодже умер "товарищ Дуч", главный палач Пол Пота

Ему было 77 лет. Он давно болел. Дуч умер глубокой ночью 2 сентября в больнице Khmer Soviet Friendship, куда его перевели из тюрьмы, уточнил представитель трибунала.

В Камбодже умер один из лидеров "красных кхмеров" Канг Кек Иеу, известный также как товарищ Дуч, сообщает BBC News со ссылкой на представителя международного трибунала по делам о преступлениях "красных кхмеров".

Российская газета пишет, что "товарищ Дуч", главный палач красных кхмеров, был начальником самой печально известной тюрьмы Камбоджи, бывшей Кампучии, во время режима геноцида диктатора Пол Пота. По оценкам Guardian, он мог быть причастен к убийству около 14 тысяч камбоджийцев в тюрьме Туол Сленг. Сам палач на заседании международного трибунала, приговорившего его к пожизненному заключению, признался в гибели около 12 800 человек.

"Товарищ Дуч" считался главным палачом во время правления Пол Пота, когда было убито около 1,7 миллиона человек, четверть населения Камбоджи, в период с 1975 по 1979 годы. Тюрьма, бывшая средняя школа Пномпеня, в настоящее время является памятником жертвам зверств режима Пол Пота.

Канг Кек Иеу стал первым командиром красных кхмеров, осужденным в 2010 году за преступления против человечности, после того как Международный трибунал ООН отклонил его апелляцию, в которой он утверждал, что был младшим должностным лицом и выполнял приказы свыше.

Через тюрьму Туол Сленг в центре Пномпеня, с кодовым названием "S-21", в конце 1970-х годов прошли тысячи мужчин, женщин и детей, прежде чем их убили красные кхмеры. Большинство из них были замучены до смерти за преступления, которые не совершали. Отправкой их на полигоны лично командовал сам палач, которому было поручено "разнести в клочья" предателей и контрреволюционеров.