Лукашенко: «С Путиным мы сохраним наше Отечество от Бреста до Владивостока!»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он вместе с президентом России Владимиром Путиным сохранит "наше общее Отечество от Бреста до Владивостока", передает БелТА.

"В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом России уже сделали эти выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество", - сказал Лукашенко во время поездки в Барановичи.

"Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - добавил он.