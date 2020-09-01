Эльдар Гасанов сам выбрал тюрьму СГБ

«Как я сообщал ранее, уголовное дело в отношении бывшего посла Эльдара Гасанова взято в отдельное производство от уголовного дела в отношении сотрудников МИД и направлено в Генпрокуратуру. Однако, учитывая личную просьбу Эльдара Гасанова, он содержится в следственном изоляторе СГБ. У него нет никаких жалоб на условия содержания и на отношение к себе. Последние два года он страдал от ряда тяжелых болезней и постоянно находился под наблюдением врачей. Изоляция крайне негативно влияет на его здоровье. Он ежедневно принимает большое количество препаратов. Из-за уважения к личной жизни я бы не хотел комментировать его болезни, но очевидно, что имеются проблемы с его здоровьем и в любой момент может возникнуть критическая ситуация», - сказал Адиль Исмаилов.

Напомним, что в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа в качестве подозреваемого. Решением Сабаильского районного суда в отношении Эльдара Гасанова принята мера пресечения в виде ареста до 3 ноября.