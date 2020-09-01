В Пентагоне рассказали, где Китай обогнал США

Об этом говорится в подготовленном для Конгресса ежегодном докладе Минобороны США о состоянии вооруженных сил КНР.

Китай опережает Соединенные Штаты в трех военных областях, за последние два десятилетия власти КНР «мобилизовали ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать» Народно-освободительную армию Китая (НОАК) «практически во всех аспектах».

Отмечается, что Китай сумел обойти США по темпам кораблестроения и численности флота, пишет ТАСС. Флот КНР, по данным Пентагона, насчитывает 350 кораблей и подводных лодок (в числе которых 130 крупных надводных кораблей). Американский флот включает 293 боевые единицы.

Признал Пентагон и превосходство НОАК по крылатым и баллистическим ракетам наземного базирования, а также в сфере интегрированных систем ПВО. При этом в докладе говорится, что КНР обладает одними из крупнейших в мире силами, состоящими из современных систем "земля - воздух" большой дальности, включая произведенные в России С-300 и С-400.

Как показывает доклад, КНР за последние два десятилетия "мобилизовала ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать НОАК практически во всех аспектах". Военное ведомство США предполагает, что Пекин будет стремиться создать к середине столетия вооруженные силы, равные американским или в некоторых случаях превосходящие их.