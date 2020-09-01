В Туркмении за нарушении масочного режима отправляют собирать хлопок
Жителей Марыйского велаята Туркмении, которые были задержаны за нарушение масочного режима, но не смогли оплатить штраф, полиция отправила собирать хлопок. Об этом сообщает «Радио Азатлык».
В частности, на хлопковые поля направили около 30 человек из города Байрамали. Каждый из них должен собрать по 20 килограмм. У нарушителей забирают паспорта и возвращают в конце дня, если человек выполнит норму. В противном случае придется выйти на уборку и на следующий день.
Полиция проводит рейды на специальных автобусах, нарушителей масочного режима доставляют в полицейские отделения. Штраф составляет 60 манатов (17 долларов).