ImAgro предлагает фермерам самую инновационную сельхозтехнику фото; видео
В Азербайджане аграрный сектор является одним из приоритетных секторов в стране, где реализуемая экономическая политика способствует инновационному развитию сельского хозяйства.
Играющая активную роль в экономике Азербайджана группа компаний Improtex через свою дочернюю компанию ImAgro предлагает самое инновационное в мире оборудование для аграрного сектора.
В частности, ведущий бренд в сельскохозяйственном секторе - американский комбайн Massey Ferguson, дающий ряд преимуществ азербайджанским фермерам. Учитывая тот факт, что при уборке урожая в поле важна каждая минута, практичность, технологичность и функциональность комбайнов «MF Beta» приобретают особое значение. Эти комбайны имеют 9-тонный бункер, что позволяет еще больше оптимизировать период сбора урожая.
Исследования показывают, что комбайны Massey Ferguson Beta в той же области и в тех же условиях более производительны, чем их конкуренты. Иными словами, при правильной эксплуатации комбайнами можно собирать урожай с 65 гектаров за сутки. Преимущества комбайна MF Beta на этом не заканчиваются – они на 32% быстрее своих конкурентов по загрузке.
Тракторы Massey Ferguson 8737 оснащены двигателями AGCO Power, известными среди сельскохозяйственной техники своей долговечностью, мощностью и низким расходом топлива.
Компания «ImAgro» также предлагает фермерам грузовые машины немецкого бренда «MAN agro», оснащенные специальной системой колес и шасси, которые не повреждают землю, считающуюся символом изобилия, позволяя ей оставаться плодородной в течение долгого времени.
Также компания предлагает тракторы различных параметров. В результате многолетних испытаний тракторы Massey Ferguson были модернизированы опытными конструкторами до высочайших стандартов. Профессиональная команда компании «ImAgro» постоянно анализирует мировой рынок сельскохозяйственной техники и предлагает технику, которая может быть эффективной для нашей страны.
Данная техника доступна для покупки с 40%-ной государственной субсидией.
Сайт компании: www.imagro.az
Адрес: шоссе Баку-Сальян 15 км.
Телефоны: 012 448 02 00; 050 270 03 37; 051 206 65 08