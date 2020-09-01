Трагедия в Шабране: брат убил сестру

В прокуратуру Шабранского района поступила информация о том, что местная жительница Лейла Мусеибова (1987 г.р.) 31 августа ночью утонула в части Самур-Абшеронского канала в селе Агбаш.

Как сообщили в прокуратуре указанного района, сотрудники полиции с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия. В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что брат Мусеибовой, Эльшан Абдулов (1990 г.р.) во время конфликта с сестрой сбросил ее в канал.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Э.Абдулов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Ведется расследование.