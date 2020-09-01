Минобороны Азербайджана о 500 сирийцах и военной базе Турции

«Мы категорически отвергаем ложные измышления о том, что якобы «в Нахчыване де-факто уже есть турецкая военная база, усиленная боевыми самолетами», и о «переброске в Азербайджан около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманов». Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана в ответ на статью «Независимой газеты», опубликованной под заголовком «Сирийские боевики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении».

В Минобороны отметили, что «Независимая газета» представила информацию полностью несоответствующую действительности.

«Все приведенные в упомянутой статье доводы, особенно касающиеся якобы переброски боевиков из Сирии в Азербайджан - явная дезинформация и ни в коем случае не отражает действительность. Эта статья носит заказной характер, является преднамеренной и клеветнической», - заявили в министерстве.

В Минобороны порекомендовали «Независимой газете» сосредоточить свое внимание на поправках к закону Армении «Об обороне», которые вынесены на публичное обсуждение в армянской общественности.

«Данный закон позволяет Армении, имеющей большие проблемы с мобилизационными ресурсами, создавать так называемые вооруженные ополчения на добровольной основе, куда могут быть даже привлечены и лица до 70 лет. Не исключено, что ссылаясь на данный закон, Армения тем самым узаконит вопрос комплектования своей армии наемниками и террористами, переброшенными из горячих точек Ближнего Востока, в частности, из Сирии и Ливана, под видом народного ополчения. Следует отметить, что официальный Ереван, заинтересованный в распространении подобной дезинформации, сознательно создает благоприятную почву для обострения ситуации в данном регионе, эскалации конфликта и открытого вовлечения в него большего числа сторон», - говорится в заявлении.