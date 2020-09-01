Мадуро заявил, что Трамп «одобрил» его убийство

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп якобы одобрил его убийство и в данный момент идет поиск снайперов, которые смогут это сделать.

Мадуро заявил, что он стал «жертвой самой грубой агрессии». По его словам, правительство США предложило 15 млн долларов за его убийство, передает РИА Новости.

«Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю, и они стараются направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы убить меня. Дональд Трамп это решил», – добавил он.

Весной этого года Минюст США обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в 15 миллионов долларов.