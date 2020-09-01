Партнер Фургала признался в организации убийств

Партнер арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признал свою вину в организации убийств. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, деловой партнер губернатора Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием и уже дал признательные показания. Он рассказал, что Фургал — один из организаторов убийства и покушения на Олега Булатова и Александра Смольского. Мистрюков — единственный из задержанных по делу об убийстве бизнесменов, кто начал сотрудничать со следствием.

31 августа сообщалось, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от сделки со следствием. Он считает, что на него оказывается давление.