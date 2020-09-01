Похудеть на 30 кг за несколько месяцев? Читаем рецепт банкира

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Когда вы в последний раз с кем-то соревновались? Пока размышляете над этим вопросом, скажу: наш коллега Эмиль Душдуров не советует этого делать. Проверено на себе. Главный финансист Yelo Bank говорит, что предпочитает ни с кем не соревноваться, кроме себя. Почему? Потому что, если будешь соревноваться или гнаться за кем-то, есть шанс потерять контроль над реальностью и не получить удовольствия от процесса. Детали - в интервью с главным директором по управлению финансами Yelo Bank Эмилем Душдуровым. Прочитайте и узнаете, как можно похудеть всего за несколько месяцев на 30 кг, уметь стоять на своих ногах, работать со спортивным интересом...

- Эмиль, расскажите, как и когда спорт пришел в вашу жизнь? Был ли это исключительно бег или не только? Почему в итоге выбор пал на бег? - Спорт пришел в мою жизнь через спор. В 2011 году я поспорил со своим коллегой, Эльнуром. Мой вес на тот момент был 105 кг. Эльнур подверг сомнению, что у меня хватит силы воли на снижение веса. Учитывая, что я человек азартный, я принял вызов, согласившись на спор, условием которого было похудение ниже 80 кг к моему дню рождения (7 месяцев с начала спора). После этого началось мое первое знакомство со спортом. Бегать мне тогда нельзя было, и поэтому я занимался фитнесом. Когда пришло время взвешиваться, я весил 78 кг. Да, я выиграл спор! Признаюсь, азарт сыграл большую роль. Кстати, я выиграл iPad, которым до сих пор пользуюсь. Это не просто обычное устройство, а символ моей победы... Параллельно в процессе я поспорил с еще одним коллегой на тех же условиях и выиграл швейцарские часы. Что касается второй части вопроса, то бег не был выбором. Всерьез бегом я заинтересовался в 2014 году. Мои друзья, которые занимались бегом на полупрофессиональном уровне, буквально заразили меня марафонским движением. Через пару месяцев я уже пробежал свой первый полумарафон. А первый марафон, 42 км, я пробежал в 2017-м. С тех пор на моем счету больше 50 полумарафонов и 4 марафона. Сейчас я больше увлечен триатлоном, нежели бегом. Триатлон - это вид спорта, в котором объединены плавание, велосипед и бег.

- Иными словами, утверждение «может стоять на своих ногах» - это о вас? - Если говорить прямым текстом, да, я могу не только стоять на своих ногах, но и бегать на них длинные дистанции. Говоря образно, одни из главных качеств, которые вложили в меня мои родители, - самостоятельность и автономность. Родители с юных лет требовали от меня и брата, чтобы мы сами принимали решения, отвечали за действия и последствия своего выбора. - Откуда появилось прозвище Ironman? - Ironman - это не прозвище, а титул, который ты получаешь при прохождении триатлона на длинную дистанцию, когда надо проплыть 3,8 км, проехать на велосипеде 180 км и пробежать полный марафон - 42 км. Всё это надо сделать последовательно в пределах определённого промежутка времени. Отмечу, что пока я прошёл только половину Ironman, поэтому официально титулом не владею. В моих планах пройти полную дистанцию в сентябре в Италии.

- Согласны ли вы с утверждением о том, что бег - увлечение для амбициозных? У людей, которые занимаются бегом, всегда грандиозные планы на жизнь, они все уже чего-то достигли... - Если посмотреть на возрастные группы людей, которые занимаются бегом и триатлоном, им в основном от 35 до 45 лет. По сути, это люди, которые достигли чего-то в жизни, и им нужны новые вызовы. В основном этим людям не хватает полноты ощущений, какого-либо жизненного экстрима, поэтому они ставят перед собой новые вызовы и преодолевают их... - Раз уж речь зашла об этом, назовите ваше самое большое достижение. - Это очень сложный вопрос для меня... Я считаю, что мое самое большое достижение еще впереди. В какой-то момент жизни я принял правильное решение более серьезно углубиться в свою профессию. То есть поставил перед собой четкие цели и начал двигаться по направлению к ним. По моему мнению, главным для каждого человека является определить свои приоритеты и планомерно идти к ним. Но, повторюсь, самое большое мое достижение еще впереди. - Каждый старт - это как спортивная, так и эмоциональная составляющая. Какая же составляющая перевешивает в вашем случае? - Если мы говорим про работу, то здесь больше спортивного интереса. Мне очень нравится браться за какие-то сложные, нестандартные задачи. Для меня принципиально доводить каждое дело до конца. Во мне очень много спортивного интереса по отношению к работе. Я порой говорю себе: «А слабо сделать вот это?» Главное не бояться новых вызовов, уметь выходить из «зоны комфорта», ведь только так можно приобрести новые навыки и профессиональный рост. Если же мы говорим про спорт, здесь перевешивают эмоции. Спортом я занимаюсь не ради каких-то достижений, титулов и т.д. Да, хочется улучшить свои результаты, но главное - эмоции, которые ты переживаешь на марафоне, где бегают 50-60 тысяч человек. Их невозможно описать.

- А с кем соревнуетесь: с собой или с другими? - Только с собой! В жизни я стараюсь ни с кем не соревноваться, кроме себя. Для меня важно не стать лучше, чем кто-то, а стать «лучшей версией себя». При этом я принимаю, что есть люди, которым важно конкурировать с кем-либо для своего развития. Пока ты соревнуешься или гонишься за кем-то, главное не потерять контроль за ситуацией, не впадать в паническое состояние и тем более не демотивироваться из-за отставания от конкурента. - Как вы отдыхаете и восстанавливаетесь? - Это очень большая проблема для меня. Мне было сложно признать тот факт, что я абсолютно не умею отдыхать. Кстати, одна из резолюций, которую я поставил на этот год - научиться отдыхать. Мне обязательно нужно чем-то заниматься и даже во время отдыха умудряюсь работать или заниматься спортом. В течение нерабочих часов стараюсь читать книги и гулять с ребенком - ничего необычного.