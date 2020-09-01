Ученые обнаружили лекарство от тяжелой старости

В Институте исследования старения Бака в США ученые нашли лекарство от "тяжелой старости". Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Metabolism, препринт доступен в репозитории bioRxiv.

Специалисты обнаружили, что альфа-кетоглутаровая кислота AKG помогает избежать некоторые возрастные болезни и продлить активную жизнь. Во время экспериментов стало известно, что AKG, попадающая в организм с пищей в виде кальциевой соли, продлевает жизнь круглым червям. Также она способствует здоровому долголетию у мышей.

Альфа-кетоглутаровая кислота связана с клеточным дыханием и другими важными процессами. Ее уровень в человеческом организме снижается в десять раз в возрасте между 40 и 80 годами. Также отмечается, что AKG нельзя восполнить с помощи пищи, но можно использовать пищевые добавки.

Исследователи провели эксперимент, вводя в рацион грызунов AKG начиная с 18-месячного возраста. Оказалось, что среди самок значительно повысилась выживаемость, а среди самцов больше улучшилась продолжительность жизни. Кроме того, после 9 месяцев приема AKG у самок наблюдалось значительное улучшение здоровья, а у самцов этот процесс занял примерно 11 месяцев. Также у грызунов исчезли проявления возрастных изменений.

По словам авторов работы, требуются дальнейшие исследования, чтобы проверить, может ли долговременное употребление AKG с пищевыми добавками повлиять на старение человека.