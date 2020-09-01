Шойгу назвал главного врага людей

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал телефон главным врагом многих людей. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде», показав на лежащий на столе смартфон.

По мнению российского министра, многие сегодня живут «коротко и неподробно» из-за гаджетов, которые заменяют им реальную жизнь.

«За счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно. А на самом деле нет — мы живем в сиюминутном информационном пространстве», — сказал Шойгу, призвав отказаться от излишней информации.