МИД Азербайджана о 500 сирийцах и военной базе Турции

«В очередной раз наблюдается распространение информации дезинформационного характера, не имеющей ничего общего с Азербайджаном, не опирающейся на какой-либо факт и достоверный источник». Об этом заявила журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя статью «Независимой газеты», опубликованной под заголовком «Сирийские боевики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении».

«Оцениваем это как клевету, грязную кампанию против нашей страны. Не вызывает сомнений, что за этой кампанией стоит Армения, привлекшая наемников и террористов из Ближневосточного региона в рамках агрессивной политики против Азербайджана. Всем известно, что один из руководителей террористической организации АСАЛА, непосредственный участвовавший в оккупации нагорно-карабахского региона Азербайджана, имеющий американское происхождение и долгие годы действовавший в Ливане в качестве члена террористической организации Монте Мелконян объявлен в Армении национальным героем, информация об этом террористе, его «героизме» включена в учебники средних школ Армении», - сказала она.

Л.Абдуллаева также отметила, что распространяя ложь против Азербайджана, Армения, которая в настоящее время сталкивается с проблемой мобилизационных ресурсов и планирует на добровольной основе привлечь в свою армию вооруженные отряды из числа иностранных наемников, ставит цель отвлечь внимание международной общественности от своих грязных планов:

«Подчеркиваем, что Азербайджан имеет сильную и профессиональную армию и не нуждается в каких-либо внешних силах для достойного отпора враждебным силам, а также для восстановления территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ».