В Управление полиции Гарадагского района Баку поступила информация о том, что инфицированная коронавирусом гражданка покинула место жительства.

Как сообщает пресс-служба МВД, жительница района Э.Набиева с позитивным результатом теста на коронавирус проходила лечение в домашних условиях, однако нарушила требования и покинула дом.

Сотрудники полиции района установили, что женщина работает продавщицей в маркете «Гарадаг». Набиева была тут же доставлена домой, деятельность указанного маркета прекращена. 35 сотрудников магазина направлены в медицинские учреждения для тестирования.

В отношении Э.Набиевой возбуждено уголовное дело по статье 139.1-1, она взята под контроль полиции.