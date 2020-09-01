Президент Дональд Трамп во вторник посетил главное поле битвы в Америке - маленький городок Кеношу в штате Висконсин, ставший ареной массовых протестов после того, как местный полицейский семью выстрелами в спину застрелил афроамериканца Джейкоба Блейка. Этот визит состоялся несмотря на то, что и местный мэр, и губернатор штата, оба демократы, были категорически против присутствия здесь президента, считая, что это приведет лишь к росту насилия.

Само противостояние между федеральными и региональными властями, достаточно необычное для демократических стран, в Америке стало не только обычным явлением, но оно и растет день ото дня. В Кеношу Трамп сумел отправить войска Национальной гвардии и погромы, пришедшие, как обычно, на смену политическим манифестациям, там прекратились. А вот в городе Портленде, что в штате Орегон уже три месяца бесчинствуют убийцы и мародеры и господствует полный хаос и анархия - туда военных не пустили. Это дает предлог Трампу сказать: ужас творится там, где господствуют демократы, и если вы выберете Джо Байдена, так будет во всех городах, Америка просто запылает в огне социалистической революции.

Американский лидер взял на вооружение лозунг: «Закон и порядок». Во время визита в Кеношу, пройдя по районам, которые подверглись тотальному разгрому, он высоко оценил действия полицейских, умиротворивших в невероятно трудных условиях агрессивную топу.

«Я должен сказать вам, что страна любит вас», - заявил он копам. С родственниками убитого Блейка Трамп встречаться не пожелал. Вероятно, это сделает Байден, который в ближайшие дни также прибудет в Кеношу. Кстати, в последние дни появились уточнения полиции, которая сообщила, что Блейк был вооружен ножом и действия стражей порядка по его задержанию были в целом оправданы, хотя стрелять в спину и не стоило. Одновременно приходят детали процесса над копами в Миннеаполисе, где в апреле умер чернокожий Джордж Флойд, чья смерть и вызвала нынешние общенациональные расовые протесты. Теперь выясняется, что он задохнулся не столько от колена полицейского, сколько от принятых наркотиков. Это могло случиться в тот день в любой момент и тогда он стал бы не «святым мучеником», а всего лишь жертвой наркомании.

Но «большая пресса», находящаяся под влиянием демократов, об этом не сообщает. Ведущие газеты сейчас акцентируют внимание на так называемых конспирологических теориях, которые распространяет Трамп. Так, New York Times подробно сообщает о последнем интервью Трампа телекомпании Fox, в котором президент говорит следующее: «за спиной Байдена есть люди, которые дергают его за ниточки, как куклу». А когда интервьюер спрашивает, что это за люди, Трамп отвечает: «Об этих людях никто ничего еще не слышал, это люди, находящиеся в тени».

А дальше - больше. Газеты пишут о том, что президент продвигает одного медицинского эксперта, который говорит о сперме некоего демона, прибывшего с другой планеты с тем, чтобы создать на Земле сеть «сатанинских педофилов». Столь бредовое мракобесие, если, конечно, оно соответствует действительности, характерно для лидеров стран, находящихся в такой агонии, которую сейчас переживают США.

Впрочем, противники Трампа также распространяют о нем слухи, подпадающие под категорию конспирологических теорий. В своей книге «Дональд Трамп против Соединенных Штатов» репортер New York Times Майкл Шмидт пишет о том, что в ноябре прошлого года Трамп совершил секретный визит в военный госпиталь в штате Мериленд и наделил своего вице-президента Майка Пенса полномочиями на тот период, когда он будет находиться под анестезией. Репортер Шмидт убежден, что тогда у Трампа был инсульт, который он попытался скрыть от общественности.

Взаимные обвинения между демократами и республиканцами приняли в США такой непримиримый характер, что впору действительно поверить во вмешательство внеземного демона.

Но, если серьезно, то, как пишет издание Politico, разрыв между двумя политическими лагерями не проявлялся столь ярко, как в их отношении к 17-летнему пареньку Кайлу Риттенхаусу. Haqqin.az уже писал о нем: на прошлой неделе он появился в Кеноше с автоматом в руках. И когда на него набросились так называемые «протестующие»-члены организации «Жизнь черных важны» и леваки из Антифы, он в порядке самообороны застрелил двоих. Кайл был обвинен местными властями в убийстве, а сторонники Трампа считают его патриотом, героем и благодарят за участие в защите города от экстремистов.

А как проецируется эта конфронтация на позиции двух президентских кандидатов, ведь до выборов остается всего два месяца?