А министр обороны Беларуси отправляется в Москву

Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин 4 сентября в Москве примет участие в совместном заседании министров обороны стран СНГ, стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и государств Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

"Участие министра обороны в совместном заседании позволит подтвердить приверженность Республики Беларусь взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов", - отметили в Минобороны.