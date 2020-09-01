Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии

Заразившаяся коронавирусом бывший премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что кризис удалось пережить, но до выздоровления еще далеко.

Ранее пресс-секретарь политика сообщила, что Тимошенко заразилась COVID-19, ее состояние тяжелое.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook в среду.

Она поблагодарила врачей, которые ее лечили, и всех, кто помогал и поддерживал.