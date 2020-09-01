Нефтяная держава оказалась на мели
Кувейт, который является глобальной нефтяной державой, оказался на мели на фоне падения цен на энергоресурсы и снижения доходов от нефти. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.
Еще в 2016 году на тот момент министр финансов Анас Аль-Салех предупреждал, что экономику страны нужно срочно диверсифицировать и готовиться к эпохе после нефти. Однако тогда его слова не восприняли всерьез люди, которые «выросли на, казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов».
Четыре года спустя на фоне резкого обвала цен на энергоресурсы одно из самых богатых государств мира пытается свести концы с концами, пишет Bloomberg. Уже в ноябре 2020 года властям может не хватить денег на то, чтобы выплатить зарплаты работникам госсектора, сообщил нынешний глава Минфина Кувейта Барак аль-Шитан.
Ситуация в стране осложняется политическим кризисом, в центре которого оказалось противостояние парламента и правительства страны. Законодатели сорвали планы правительства по перераспределению субсидий и выпуску госдолга. Ликвидные средства кабмина фактически исчерпаны, и правительство оказалось неспособным покрыть бюджетный дефицит, который в 2020 году, как ожидается, достигнет 46 миллиардов долларов.