Нефтяная держава оказалась на мели

Кувейт, который является глобальной нефтяной державой, оказался на мели на фоне падения цен на энергоресурсы и снижения доходов от нефти. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Еще в 2016 году на тот момент министр финансов Анас Аль-Салех предупреждал, что экономику страны нужно срочно диверсифицировать и готовиться к эпохе после нефти. Однако тогда его слова не восприняли всерьез люди, которые «выросли на, казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов».