Какой будет погода завтра?
Завтра, 3 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, ветер южный, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшерне ночью составит 21-24, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 40-45%.
На пляжах Апшерона прогнозируется южный ветер. Температура морской воды составит 23-25 градусов.
В районах Азербайджана завтра ожидаются грозовые дожди, в северных и западных районах ливни, град, восточный ветер местами усилится. Ночью 16-21, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.
3-4 сентября на Апшероне ожидается стабильная погода и близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеозависимых лиц.