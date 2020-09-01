Арабские Эмираты и Израиль мирятся и подсчитывают миллиарды наша аналитика
Объединенные Арабские Эмираты официально отменили экономический бойкот Израиля. Соответствующий указ подписал президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид аль-Нахьян.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Израиль и ОАЭ должны подписать соглашение о нормализации отношений. По словам хорошо информированных источников haqqin.az, в обмен на мирный договор с ОАЭ израильское правительство согласилось отложить аннексию части Иудеи и Самарии.
Словом, если в нынешнем месяце подписание документа, означающего установление открытых дипломатических отношений между Тель-Авивом и ОАЭ, произойдет – это станет событием исторического значения, не побоюсь этого слова – открытием новой страницы в новейшей истории Ближнего Востока.
«Союз умеренных», как уже называют коалицию Израиля и арабских монархий Персидского залива - в первую очередь ОАЭ, остальные подтянутся чуть позже – обретает вполне реальные очертания, формируя новую политическую карту региона.
А пока отцы-основатели нового Ближнего Востока заняты самым главным – создают экономический фундамент будущего «Союза умеренных». Согласно подписанного шейхом Халифой бин Заидом указа, всем юридическим и физическим лицам ОАЭ разрешается устанавливать торговые отношения с Израилем, а для израильских компаний открывается доступ на рынок Эмиратов.
По подсчетам министерства финансов Израиля, потенциал двусторонней торговли составляет два миллиарда долларов в год, с возможностью быстро увеличить оборот более чем в три раза, до 6,5 миллиардов долларов.
Ну а для того, чтобы приблизить эти заманчивые перспективы, в Эмираты на днях прибыла израильская рабочая группа по финансовым вопросам во главе с главным экономистом министерства финансов Широй Гринберг и при участии инспектора банковского надзора Яира Авидана.
И спустя несколько часов был подписан первый совместный протокол о сотрудничестве Израиля и ОАЭ в банковской и финансовой сферах, который предусматривает следующее:
- будет создана совместная комиссия Израиля и ОАЭ по продвижению сотрудничества в сфере финансов и инвестиций. В этом контексте стороны обсудят развитие сотрудничества в сфере финансовых услуг, устранение барьеров для осуществления инвестиций между странами и продвижение совместных инвестиций на рынках капитала;
- стороны обсудят вопросы развития сотрудничества в сфере банковских услуг и регулирования платежей;
- стороны создадут специальную рабочую группу с целью обеспечить условия для совместных инвестиций, в соответствии с международными стандартами, а также объединят усилия в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию террора.
«Вместе мы будем продвигать экономические и финансовые инициативы на двустороннем уровне, а также стратегические проекты на многостороннем уровне. Речь идет, в том числе, о флагманском проекте экономического сотрудничества «Пути регионального мира». Вместе мы направим Израиль и Ближний Восток к экономическому процветанию и мирному будущему», - так оценил этот протокол министр финансов Исраэль Кац.
Происходящие на наших глазах исторические изменения – над «сделкой века», идеей, которую выдвинул Дональд Трамп, не глумился только ленивый, утверждая, что президент США – фантазер и ничего не смыслит ни в Ближнем Востоке, ни в арабо-израильских отношениях.
И когда на страницах haqqin.az мы скромно замечали, что «итоги фантазий Трампа по осени считают» - многие эксперты расценивали этот прогноз поспешным и дилетантским.
Что ж, наступила осень, а вместе с ней – и время хороших новостей для Вашингтона и лично Дональда Трампа. Создание «Союза умеренных» при всех подводных камнях и потаенных ямах на его пути, развивается стремительно и при полном, если так можно выразиться, «непротивлении сторон».
Конечно, шероховатости остаются, драматические коллизии этого сюжета еще не исчерпаны, впереди будут и перепалки и некоторая скандальность – но уже сейчас ясно, что «процесс пошел», а значит – в его основании лежат вещи более основательные и фундаментальные, чем пресловутая «арабская солидарность», «палестинская проблема», «борьба с сионизмом» и прочие политические фантомы, лелеявшиеся десятилетиями.
Достаточно оказалось одного импульса – политической воли для продвижения нового подхода к ближневосточной проблематике со стороны США – как перечисленные выше политические фантомы стремительно улетучились на пустынную обочину. Где теперь, оставшись без средств к существованию, стенают о прошлом и просят динар на пропитание. В то время как арабы и израильтяне уже подсчитывают огромные прибыли за отказ от конфронтации.
Но так уж устроен этот мир - праздник одних обязательно означает проблемы у других. И если рождение «Союза умеренных», при котором мы все сейчас присутствуем, хорошая новость для Вашингтона, то одновременно она не самая приятная для Турции и Катара. И уж совсем нерадостная для Тегерана. Впрочем, это уже другая история…