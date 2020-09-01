Икрам Нур, автор haqqin.az 14:20

Объединенные Арабские Эмираты официально отменили экономический бойкот Израиля. Соответствующий указ подписал президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид аль-Нахьян. Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Израиль и ОАЭ должны подписать соглашение о нормализации отношений. По словам хорошо информированных источников haqqin.az, в обмен на мирный договор с ОАЭ израильское правительство согласилось отложить аннексию части Иудеи и Самарии.

Словом, если в нынешнем месяце подписание документа, означающего установление открытых дипломатических отношений между Тель-Авивом и ОАЭ, произойдет – это станет событием исторического значения, не побоюсь этого слова – открытием новой страницы в новейшей истории Ближнего Востока. «Союз умеренных», как уже называют коалицию Израиля и арабских монархий Персидского залива - в первую очередь ОАЭ, остальные подтянутся чуть позже – обретает вполне реальные очертания, формируя новую политическую карту региона. А пока отцы-основатели нового Ближнего Востока заняты самым главным – создают экономический фундамент будущего «Союза умеренных». Согласно подписанного шейхом Халифой бин Заидом указа, всем юридическим и физическим лицам ОАЭ разрешается устанавливать торговые отношения с Израилем, а для израильских компаний открывается доступ на рынок Эмиратов. По подсчетам министерства финансов Израиля, потенциал двусторонней торговли составляет два миллиарда долларов в год, с возможностью быстро увеличить оборот более чем в три раза, до 6,5 миллиардов долларов. Ну а для того, чтобы приблизить эти заманчивые перспективы, в Эмираты на днях прибыла израильская рабочая группа по финансовым вопросам во главе с главным экономистом министерства финансов Широй Гринберг и при участии инспектора банковского надзора Яира Авидана.

И спустя несколько часов был подписан первый совместный протокол о сотрудничестве Израиля и ОАЭ в банковской и финансовой сферах, который предусматривает следующее: - будет создана совместная комиссия Израиля и ОАЭ по продвижению сотрудничества в сфере финансов и инвестиций. В этом контексте стороны обсудят развитие сотрудничества в сфере финансовых услуг, устранение барьеров для осуществления инвестиций между странами и продвижение совместных инвестиций на рынках капитала; - стороны обсудят вопросы развития сотрудничества в сфере банковских услуг и регулирования платежей; - стороны создадут специальную рабочую группу с целью обеспечить условия для совместных инвестиций, в соответствии с международными стандартами, а также объединят усилия в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию террора. «Вместе мы будем продвигать экономические и финансовые инициативы на двустороннем уровне, а также стратегические проекты на многостороннем уровне. Речь идет, в том числе, о флагманском проекте экономического сотрудничества «Пути регионального мира». Вместе мы направим Израиль и Ближний Восток к экономическому процветанию и мирному будущему», - так оценил этот протокол министр финансов Исраэль Кац.