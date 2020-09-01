Вильяма Имишлинского привели в наручниках в Сабаильский суд

В Сабаильском районном суде в настоящее время рассматривается представление следственного органа на продление меры пресечения в виде ареста в отношении экс-главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева, сообщает haqqin.az.

Напомним, что 6 мая 2020 года решением Сабаильского районного суда в отношении Вильяма Гаджиева была выбрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Вильяму Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 308 (Превышение должностных полномочий), 179 (Присвоение) и 331 (Получение взятки) УК Азербайджана.