Правительству Украины пригрозили роспуском

Партия «Слуга народа» ожидает быстрых и эффективных действий от министров экономического и энергетического блоков во избежание их отставок. Об этом заявил глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

Он пригрозил сменой всего правительства, если оно займет позицию «своих не сдаем» и начнет устраивать политические «игрища». «Программа правительства не проголосована, чтобы не давать иммунитет. Сейчас прошло несколько месяцев, очевидно, мы правильно сделали, что не давали иммунитет», — сказал Арахамия.

Политик отметил наличие многих вопросов к ключевым министрам экономического и энергетического блоков: «Кризис в энергетике существует? – Существует. Кризис в экономике существует? – Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены».

Арахамия при этом добавил, что у него нет «четкого, кристаллического» понимания, каким образом шаг за шагом правительство намерено выходить из кризиса. Он пообещал, что если власть не будет иметь конкретного пошагового плана, то у министров нет будущего в правительстве.