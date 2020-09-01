В отделе коммуникации полиции Киевской области сообщили, что злоумышленники задержаны, о происшествии сообщили МИД Украины и посольству Армении.

В Киевской области Украины группа иностранцев похитила из магазина банковский терминал со 100 тысячами гривен.

По данным правоохранителей, злоумышленники ночью взломали металлопластиковые двери в продуктовый магазин и похитили терминал пополнения, в котором было около 100 тысяч грн. Терминал они подожгли и бросили в лесополосе.

Злоумышленников задержали на вокзале в Киеве. Ими оказались пятеро граждан Армении, проживающих временно в разных областях Украины. Установлено, что они поделили похищенные деньги и перечислили их на банковские карточки своим женам. У них изъяты вещественные доказательства - банковские карты и автомобиль с госномерами иностранной регистрации, на котором мужчины совершили преступление.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "кража" Уголовного кодекса Украины.