Президент США Дональд Трамп потратил рекордную сумму на интернет-рекламу для своей предвыборной кампании. Об этом свидетельствуют данные Google Transparency Report.

Речь идет о сумме в 64,7 миллиона долларов. Из них 37,2 миллиона потратил комитет «Сделаем Америку великой снова», 27,4 миллиона — предвыборный штаб «Дональда Трампа в президенты»,пишет Лента.ру.

Организации кандидата от Демократической партии Джо Байдена потратили на интернет-рекламу меньше почти в два раза — она обошлась им в 32,58 миллионов долларов.

Расходы Трампа превысили предыдущий рекорд, который поставил экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. В 2020 году тот потратил 62,2 миллиона долларов на предвыборную кампанию.