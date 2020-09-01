Магеррам Алиев критикует Жириновского: «Он фальсифицирует историю Нахчывана!»
«Владимир Жириновский признан как несерьезная фигура в различных политических кругах, в том числе в России, и в то же время его позиционирование как «востоковеда» не увеличивает его политический вес, а, скорее, дискредитирует его. Однако мы также убеждены, что подобные заявления не являются официальной позицией России, и никогда не нанесут ущерб азербайджано-российским отношениям», - заявил в интервью газете правящей партии «Ени Азербайджан» - изданию «Сес» помощник президента Азербайджана по военным вопросам генерал-полковник Магеррам Алиев, комментируя недавнее интервью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Напомним, что в своем интервью известному российскому журналисту Роману Голованову российский политик исказил историю Нахчывана.
По словам М.Алиева, Жириновский продемонстрировал предвзятое, непрофессиональное отношение к истории Нахчывана, который является неотъемлемой и исторической частью Азербайджана: «В целом его представление о Нахчыване, как об исторической территории Армении - это миф, не имеющий научно-исторической основы. Я уверен, что Жириновскому известны научные упоминания и источники о Нахчыване. Однако он играет свойственную ему политическую роль… Ведь, как известно, армяне - пришельцы с Кавказа и Анатолии, о чем свидетельствуют исторические факты. Известно, что в VI-VII веках на Кавказе, а также в Восточной и Нахичеванской Анатолии не было следов армянского происхождения. Я не историк, но тем не менее достаточно хорошо знаю историю не только Нахчывана, но и Азербайджана… Поэтому некоторым коварным политикам не следует думать, что они могут фальсифицировать историю Азербайджана и запутать международное сообщество подобной интерпретацией истории».