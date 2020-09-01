В России хотят знать, чем лечат Навального в Германии

"В запросе к немецким коллегам, в частности, есть вопросы, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния", - заявил источник.

Российская сторона в запросе о правовой помощи, направленном в органы юстиции Германии в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, просит уточнить, чем его лечат и не ухудшилось ли его состояние после прибытия в немецкую клинику. Об этом Интерфаксу сообщил источник в российских правоохранительных органах.

Кроме того, по его словам, РФ просит уточнить, какое лечение применялось к Навальному во время его транспортировки из Омска в берлинскую клинику Charite.

"Помимо этого, Россия заинтересована в результатах проведенных немецкими врачами исследований и экспертиз, если такие проводились, обнаружены ли в его крови вещества из группы ингибиторов холинэстеразы и какие клинические данные указывают на это", - сказал источник.

Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что направила Германии запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным. Немецкую сторону попросили представить российским органам объяснения, сведения и доказательства названных в Берлине предварительных диагнозов, а также документы о медицинских данных и исследованиях немецких специалистов как в период транспортировки Навального из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite.