Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ

Кабинет министров Украины на заседании в среду денонсировал соглашение СНГ о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий.

Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ было подписано с целью предотвращения завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней, представляющих особую опасность для населения государств-участников соглашения.

"Выйти из соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств, заключенного 31 мая 2001 года в Минске", - говорится в постановлении правительства.

Также Украина вышла из соглашения Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области ветеринарии.