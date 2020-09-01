Богатейшие люди мира начали закладывать имущество

Семья миллиардеров Санто-Доминго закладывает большую часть своей 260-миллионной доли в испанской компании, владеющей офисной недвижимостью, Inmobiliaria Colonial Socimi. Речь идет примерно о половине акций, которыми владеет фонд, они оцениваются в 125 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Предполагается, что таким образом миллиардеры хотят получить ликвидность. Долей Санто-Доминго в Colonial управляет люксембургская Bevco Lux Sarl, представители фирмы отказались комментировать информацию о возможной сделке. Хулио Марио Санто-Доминго III унаследовал от отца американо-колумбийский конгломерат. Сейчас Санто-Доминго является третьим по величине акционером Colonial и владеет активами на сумму около 14,5 миллиарда долларов, а также недвижимостью в Испании и Франции. Также семья уже заложила часть своей пятипроцентной доли в Anheuser-Busch InBev, производящей Budweiser.

Агентство отмечает, что многим богатейшим людям в мире приходится идти на такие шаги на фоне глобального падения рынков. Например, создатель Tesla Илон Маск использовал акции компании для получения личных займов, а Ларри Эллисон заложил миллионы ценных бумаг Oracle Corp, чтобы поддерживать привычный уровень жизни.