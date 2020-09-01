Ковид-вакцины могут не достаться развивающимся странам

Развивающиеся страны рискуют остаться без минимально необходимого количества вакцин от коронавируса на первом этапе их глобального распределения из-за того, что более состоятельные государства уже заключили контракты на покупку большинства будущих препаратов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

По мнению издания, США, страны ЕС, Япония и Великобритания за последние месяцы согласовали приобретение порядка 3,7 млрд доз вакцин у западных фармацевтических компаний.

При этом, подчеркивает The Wall Street Journal, Китай и Индия, обладающие значительными ресурсами по производству вакцин, вероятно, также направят большую часть будущих препаратов на нужды собственного населения.

Таким образом, многие развивающиеся страны могут остаться практически без вакцин от коронавируса на начальном этапе, поскольку компании по всему миру вряд ли будут способны произвести более 4 млрд доз к концу 2021 года, заключили эксперты.