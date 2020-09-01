Лавров заявил о 200 украинских экстремистах на территории Беларуси

Радикальные действия на демонстрациях в Минске и других городах Беларуси провоцируют с Украины — оттуда в республику приехали порядка 200 натренированных экстремистов. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«На Украине есть лагеря подготовки экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, — и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, — по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в республике Беларусь», — цитирует слова Лаврова «Интерфакс».

По словам министра, у него есть подтвержденные сведения, что радикальный протест в Беларуси подогревают такие украинские организации, как «Трезубец» Степана Бандеры, С14, «Национальный корпус» и «Правый сектор».

«Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице», — сказал российский министр.