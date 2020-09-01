Российский министр: без сделки ОПЕК+ нефть стоила бы $10-20

"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях, связанных с сокращением добычи в рамках ОПЕК, я бы по-другому несколько акценты расставлял. ... Сокращение добычи, и в регионах в том числе, идет не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса в первую очередь. У нас бы по-любому сокращение было бы добычи, но оно было бы неуправляемым. Оно было бы еще хуже. И коллапс на сегодня мы наблюдали бы - цену не 45 долларов, а в районе 10-20 долларов", - сказал Новак.

Он пояснил, что было два сценария развития ситуации: первый - хаотичное сокращение из-за падения спроса - министр напомнил, что даже хранилища были заполнены. Второй - скоординированное равномерное сокращение, и был выбран второй вариант.