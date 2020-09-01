Mercedes и Maybach будут производить на сверхсовременном автозаводе

Как сообщает Deutsche Welle, завод Factory 56, площадью в 30 футбольных полей и обошедшийся почти в 730 млн евро, позволит сделать производство значительно более гибким и эффективным.

В концерне отметили, что Factory 56 оснащен по последнему слову цифровой техники и беспроводной связью по технологии 5G, завод климатически нейтрален (речь идет о производстве, при котором уровень выброса парниковых газов в атмосферу фактически полностью нейтрализуется за счет высадки лесов и использования современных технологий).

На новом заводе планируется производить все флагманские модели Mercedes, причем не только S-класса, но и Maybach и электромобиль EQS.

В целом, Daimler вложил в расширение производства в Зиндельфингене, где задействовано около 35 тысяч человек, около 2,1 млрд евро. Только на заводе по выпуску Mercedes S-класса впредь будут ежедневно трудиться в две смены около 1 500 человек.