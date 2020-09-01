Лидер карабахских сепаратистов призывает к воинственным действиям против Азербайджана

Глава армянского оккупационного режима в Карабах е Араик Арутюнян открыто признал оккупационную сущность политики Армении в Карабах е, заявив о необходимости территориальной интеграции. «Наша конечная цель – единая Родина с Арменией», - цитирует лидера сепаратистов агентство Новости-Армения.

Таким образом, все аргументы главы правительства Армении Никола Пашиняна о самодостаточности третьего актора переговорного процесса – так называемой «НКР», которая должна быть представлена в мирном процессе, лишена всяческих оснований. О какой третьей стороне карабахского конфликта может идти речь, если так называемый президент «НКР» сам заявляет, что конечной целью сепаратистов является правовое признание территориального единства Армении с Карабахом?!

Вместе с этим А.Арутюнян признает, что в исторической перспективе объединение оккупационной зоны с Арменией – весьма нелегкая и непростая задача: "Но надо быть реалистами. Мы знаем, что очень мал шанс, что этот вопрос будет решен в течение десятилетия. Невозможно, не видим этого».

Как же армянская оккупационная власть и сепаратистские институты представляют себе реализацию своих коварных и агрессивных замыслов?

Лидер сепаратистов открыто призывает к агрессивным действиям против Азербайджана. «Поэтому путем усиления армии мы должны заставить противника свыкнуться с армянской силой, сохранить статус-кво до больших геополитических развитий, которые могут привести к частичному урегулированию конфликта", - сказал он.

Таким образом, перманентные выпады «миротворца» Н.Пашиняна и «конструктивно настроенного» армянского правительства, обвиняющих Азербайджан в чрезмерной агрессии, не коррелируются с собственными представлениями о карабахском урегулировании. Лидеры армянского сепаратизма открыто призывают к агрессивным и воинственным действиям против азербайджанского народа…