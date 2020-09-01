Коронавирус добрался до крупнейшего лагеря мигрантов

В Греции в крупнейшем лагере для мигрантов обнаружили первый случай коронавируса. Об этом сообщает Ekathimerini.

Лагерь, где проживают около 13 тысяч человек, закрыли на карантин. Медики пытаются установить круг людей, контактировавших с больным.

Известно, что заболел 40-летний беженец из Сомали, его отправили в изоляцию. Теперь группа экспертов по греческой Национальной организации общественного здоровья пытается найти людей, с которыми он контактировал.

Отметим, что в лагере находятся около 13 тысяч человек, гуманитарные группы часто критикуют его за плохие условия для мигрантов. С начала весны все мигранты, которые добираются до Лесбоса, находятся на карантине вне лагерей острова.