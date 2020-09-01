ОАО «Азеришыг» в целях улучшения обеспечения электроэнергией населения села Мамедли в Апшеронском районе, в котором компактно проживают 1700 абонентов, начало работы по строительству распределительного объекта для установки двух силовых трансформаторов мощностью 1600 киловольт-ампер. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе «Азеришыг».

Согласно информации, в селе заменены на новые поврежденные опоры линий электропередач, также заменен на современный кабель линий электропередач. На территории установлены несколько трансформаторов, что позволило создать новый силовой центр.

Таким образом, в поселке с населением около 7 тысяч человек после завершения работ все потребители будут обеспечены стабильной и качественной электроэнергией. Также будут снижены количество аварий и потери электроэнергии.