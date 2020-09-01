Украина ответила на заявления Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси провоцируются и финансируются с территории Украины.

"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову. ...Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", - написал Кулеба на своей странице в фейсбук.

Ранее в среду Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Белоруссии провоцируются и финансируются с территории Украины.