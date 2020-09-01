PUBG Mobile: в Азербайджане стартовал крупнейший онлайн-чемпионат
1 сентября стартовал чемпионат Азербайджана по игре PUBG Mobile – самому крупному онлайн-соревнованию в нашей стране.
В турнире участвуют 512 команд, представляющие разные регионы страны. Каждая команда состоит из двух игроков. Команды поделены на 16 групп – по 32 команды в каждой. Все команды будут играть на трех разных картах.
По две команды из каждой группы выйдут в «Большой финал», который состоится 21 сентября. Игроки лучших пяти команд получат призы от MyShops.az в виде телефонов.
Знаменитая на весь мир игра PUBG Mobile – мобильная версия игры PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds), которая появилась в 2017 году. Главная цель игры – выжить и обезоружить соперников. В PUBG Mobile можно играть как индивидуально, так и командно. Эта игра очень популярна среди азербайджанских подростков и молодежи. Игра развивает военную подготовку, учит умению читать карты, выстраивать боевую тактику и стратегию, быстро принимать решения и т.д.
Чемпионат организован Gaming League Azerbaijan (GLA) при поддержке Министерства оборонной промышленности, Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Федерации киберспорта Азербайджана и сайта онлайн-торговли MyShops.az.
Согласно статистике, до 2019 года в киберигры во всем мире играли более 400 миллионов человек, и популярность киберспорта постоянно растет. В тестовом режиме киберспорт включен в программу 19-х Азиатских игр, которые пройдут в 2022 году.
Созданная в Азербайджане в 2019 году Gaming League Azerbaijan уже провела 14 различных чемпионатов. Организация создана с целью развивать в Азербайджане культуру киберспорта, вывести нашу страну на мировой уровень, а также создать все условия для проведения в Азербайджане местных и международных соревнований.