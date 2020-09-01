PUBG Mobile: в Азербайджане стартовал крупнейший онлайн-чемпионат

В турнире участвуют 512 команд, представляющие разные регионы страны. Каждая команда состоит из двух игроков. Команды поделены на 16 групп – по 32 команды в каждой. Все команды будут играть на трех разных картах.

По две команды из каждой группы выйдут в «Большой финал», который состоится 21 сентября. Игроки лучших пяти команд получат призы от MyShops.az в виде телефонов.

Знаменитая на весь мир игра PUBG Mobile – мобильная версия игры PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds), которая появилась в 2017 году. Главная цель игры – выжить и обезоружить соперников. В PUBG Mobile можно играть как индивидуально, так и командно. Эта игра очень популярна среди азербайджанских подростков и молодежи. Игра развивает военную подготовку, учит умению читать карты, выстраивать боевую тактику и стратегию, быстро принимать решения и т.д.