Навальный отравлен «Новичком» Обновлено
Правительство ФРГ выступило с утверждением, что российский оппозиционер Алексей Навальный вне всяких сомнений подвергся воздействию вещества из группы «Новичок», передает ТАСС.
«По инициативе клиники Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервнопаралитического отравляющего вещества из группы "Новичок"», - заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Он отметил, что канцлер Ангела Меркель провела в среду совещание с рядом министров, и были согласованы шаги в свете новых данных.
«Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение», - отметил Зайберт.
«МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования Навального», - сообщил он.