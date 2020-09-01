Сразу несколько звёздных футболистов «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом. Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам тестирования в команде были выявлены трое инфицированных. Все они продолжат проходить проверки в течение ближайших нескольких дней.

По информации L’Equipe, третьим заражённым стал нападающий Неймар. Также наличие инфекции было подтверждено у полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, чьи тесты в прошлый раз оказались сомнительными. Все три игрока недавно вернулись из отпуска на Ибице, пишет издание «Чемпионат».

Из-за пандемии коронавируса минувший розыгрыш Лиги 1 был завершён досрочно, а «ПСЖ» был признан чемпионом Франции. Также команда дошла до финала Лиги чемпионов, в котором со счётом 0:1 уступила мюнхенской «Баварии».