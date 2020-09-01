Ильхам Алиев: «Наши контакты с правительством Греции прекратились...»

АзерТАдж предлагает вниманию читателей некоторые моменты из выступления Президента Ильхама Алиева на встрече:

«Откровенно говоря, считаю, что последние несколько лет были годами, когда наше сотрудничество находилось на очень низком уровне. В прежние годы у нас были более активные контакты. Как вам известно, я побывал в вашей стране с официальным визитом, два президента Греции совершили официальные визиты в Азербайджан, приезжал премьер-министр. Однако после того, как к власти пришло прежнее правительство Греции, контакты прекратились, и это была инициатива правительства Греции. Таким образом, в настоящее время у нас фактически нет активных контактов. Нет обмена делегациями».

«Есть необходимость подумать о том, как нам спланировать наше дальнейшее сотрудничество. Господин посол, я буду говорить с вами откровенно. Безусловно, у дипломатов своя манера общения. Я получил образование в институте, готовящем дипломатов. Поэтому мне известно, что такое дипломатический язык. Однако считаю, что было бы хорошо, если бы мы знали позиции друг друга для того, чтобы иметь ясное представление о том, где мы находимся, чего хотим и как будем идти вперед».